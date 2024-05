Titel gaat aan neus Landslake Lions voorbij na grote nederlaag tegen Grasshoppers

In de best-of-five-serie wist Landslake Lions vooraf dat het moest winnen om een beslissende derde wedstrijd af te dwingen. Grasshoppers won de eerste twee finalewedstrijden in eigen huis. Afgelopen weekend won Lions met 86-77.

In een goedgevulde sporthal in Landsmeer had de thuisploeg in het eerste kwart moeite met scoren en werd in de omschakeling met de neus op de feiten gedrukt: 17-27. In het tweede kwart bleef Lions onnauwkeurig in de afronding en zag het de Katwijkers verder uitlopen naar een verschil van zeventien punten: 24-41.

Na de pauze werd Landslake Lions volledig overklast. Halverwege het derde kwart had Grasshoppers twee keer zoveel gescoord. Werkelijk alles vloog erin en het thuispubliek kon alleen maar hoofdschuddend toekijken. Die achterstand kon de ploeg van Chris van Kampen dan ook niet meer goed maken.

Vlak voor het einde kreeg Kim Hartman nog een publiekswissel. Na dertien seizoenen bij Lions stopt de door blessures geteisterde speelster ermee. De finales tegen Grasshoppers waren haar laatste wedstrijden als prof.

Reacties volgen later.