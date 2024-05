Titel gaat aan neus Landslake Lions voorbij na afstraffing tegen Grasshoppers

In de best-of-five-serie wist Landslake Lions vooraf dat het moest winnen om een beslissende derde wedstrijd af te dwingen. Grasshoppers won de eerste twee finalewedstrijden in eigen huis. Afgelopen weekend won Lions met 86-77.

In een goedgevulde sporthal in Landsmeer had de thuisploeg in het eerste kwart moeite met scoren en werd in de omschakeling met de neus op de feiten gedrukt: 17-27. In het tweede kwart bleef Lions onnauwkeurig in de afronding en zag het de Katwijkers verder uitlopen naar een verschil van zeventien punten: 24-41.

