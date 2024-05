Stadsbestuur ziet anticonceptiepillen tegen rattenoverlast niet zitten

New York gaat de rattenoverlast aanpakken door speciale korrels te strooien die de stof triptolide bevatten. Dat is een stof die zowel de mannelijke als vrouwelijke ratten steriliseert als zij dat opeten, de eierstokfunctie en de productie van zaadcellen wordt door de stof beïnvloed. De VVD zag dat hier ook zitten.

Preventie-beleid

Maar het stadsbestuur ziet dat niet echt. "Uit wetenschappelijke publicaties zijn de onzekerheden over het effect van anticonceptie op rattenpopulaties in steden nog te groot, de neveneffecten nog niet goed in beeld en zijn de kosten voor inzet hoog", zo schrijft verantwoordelijk wethouder Alexander Scholtes in de antwoorden op de vragen. Ook moet het middel eerst nog landelijk worden toegelaten.

Scholtes schrijft verder dat het beleid van de stad vooral gericht is op preventie, door Amsterdammers een vuilcontainer te laten adopteren of te laten weten dat vogels niet mogen worden gevoerd. "Daarbij staat een balans tussen de belangen van natuur en de mens voorop. Het gebruik van anticonceptiemiddelen bij

het terugdringen van overlast door ratten zal betekenen dat deze in het milieu terechtkomen. Het college vindt dit risico te groot om een dergelijk middel in te zetten."