Twee maanden cel en taakstraf voor geweldplegers bij UvA-demonstraties

Als laatste was de 33-jarige Syrisch-Palestijnse Hanibal T. aan de beurt. Hij werd schuldig bevonden van het gooien met stenen naar de politie tijdens de bezetting van het Binnengasthuisterrein op 8 mei.

Volgens hemzelf heeft hij nooit met stenen gegooid. Hij zou spontaan langs het protest zijn gekomen en door zijn achtergrond de noodzaak hebben gevoeld om mee te demonstreren met de studenten. "Ik wil niet in aanraking komen met geweld in verband met mijn gezondheid", zegt hij via zijn tolk in het Arabisch. "Ik was binnen aan het helpen met koffie en thee uitdelen, en toen ik buiten kwam, werd ik direct gearresteerd."

Volgens de rechter is het echter wel bewezen dat T. met stenen gooide, op basis van een verklaring van een agent. "Na aanvullende vragen aan deze agent is er een gedetailleerd verhaal uitgekomen. Dat is een geloofwaardig verhaal en er staan heldere foto's van u in het dossier."

Hanibal T. krijgt van de rechter een taakstraf van 60 uur, met 30 uur voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. "Omdat u een 'first offender' bent en als stok achter de deur", zo eindigt de rechter haar uitspraak.