Dode in vliegtuigmotor Schiphol was medewerker van een bedrijf op de luchthaven

Via een persbericht laat de marechaussee weten: "De overleden man is geïdentificeerd. Het slachtoffer was werkzaam bij een bedrijf op de luchthaven. Uit onderzoek is gebleken dat hij bewust in de motor is geklommen. Het betreft een geval van zelfdoding. Uit piëteit voor het slachtoffer en de nabestaanden doen wij geen verdere mededelingen."

Tot vandaag was het onbekend hoe het slachtoffer in de motor van een Cityhopper van KLM terecht was gekomen. Het vliegtuig stond op het punt te vertrekken naar Billund in Denemarken (vlucht KL1341).

Een onbekend aantal passagiers en Schiphol-medewerkers zagen het incident gisteren gebeuren, werd eerder bekend. Zij kregen nazorg aangeboden van Slachtofferhulp. "Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden." De KMar meldt dat alle passagiers en medewerkers van boord zijn gehaald.

'Afschuwelijk incident'

Eerder liet KLM weten dat er 'een afschuwelijk incident heeft plaatsgevonden waarbij een persoon in een draaiende vliegtuigmotor is beland'. KLM-directeur Marjan Rintel schrijft dat 'onze gedachten uitgaan naar de naasten van de overledene en alle mensen die het ongeval hebben gezien',



Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt ongeveer dezelfde woorden: "Verschrikkelijk nieuws over een dodelijk ongeluk op Schiphol vandaag. Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer en de mensen die getuige waren van het ongeval."

Op de luchthaven hingen gisteren meerdere vlaggen halfstok ter nagedachtenis aan het slachtoffer.