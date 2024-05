Beschuit met muisjes voor pasgeboren weidevogels op bedreigde natuurijsbaan

De natuurijsbaan bij het Kerkepad in Wormer moet waarschijnlijk wijken voor tennis- en padelbanen. Dat wil een meerderheid in de gemeenteraad maar het verzet onder bewoners is groot vanwege de natuurwaarde. Voor talloze weidevogels is het een uniek broedgebied. Meer dan 150 bewoners kwamen vandaag op kraamvisite. Zij kregen beschuit met muisjes.