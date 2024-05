Heroïsche aftocht Jesper de Jong op Roland Garros na verlies tegen Carlos Alcaraz

De eerste twee sets gingen naar Alcaraz, voordat De Jong overtuigend de derde set binnensleepte. De Hoofddorper betrok het publiek erbij en dat hielp hem over de streep. De vierde en laatste set liet zijn behandelen aan zijn linkerbovenbeen en Alcaraz pakte vervolgens ook die set.

De 23-jarige De Jong, die op de wereldranglijst op de 176e plek staat, stond voor de tweede keer in het hoofdtoernooi van een grand slam. Begin dit jaar deed hij mee aan de Australian Open, waar hij in de tweede ronde in drie sets verloor van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner.

