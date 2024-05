Omstreden Hilversummer mag terug naar huis, na explosie eerder deze maand

De sluiting van de woning liep vanmiddag om 16.00 precies af. Het was dus de vraag of de sluiting verlengd zou worden of niet. Op dit moment is er volgens de burgemeester onvoldoende aanleiding om de woning langer gesloten te houden.

Het politieonderzoek naar de explosie is nog steeds in volle gang. Ook worden er in de buurt tijdelijk extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals cameratoezicht en extra surveillance voor een periode van drie weken.

Explosie en rechtszaak

Youness Ouaali werd begin mei opgeschrikt door een explosie bij zijn appartement aan de De Kupstraat. De politie gaat ervan uit dat de Hilversummer - die vanwege onder meer zijn vlogs omstreden is - het doelwit was van de explosie.

Een paar dagen na de klap besloot de burgemeester om zijn huis te sluiten. "Een noodzakelijke stap om het gevoel van rust en veiligheid in de buurt te herstellen", zo stelde de burgemeester.

De Hilversummer was het daar niet mee eens en besloot naar de rechter te stappen om toch terug zijn huis in te kunnen. De zaak werd 21 mei behandeld. Maar de rechter stelde de gemeente in het gelijk en Ouaali mocht nog niet naar huis.