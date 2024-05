Persoon komt in draaiende motor KLM-toestel en overlijdt, passagiers en crew getuige

Dat meldt de Koninklijke Marechaussee (KMar) op X. Het gaat om een Cityhopper van KLM die op het punt stond om te vertrekken naar Billund in Denemarken (vlucht KL1341). De Marechaussee is een onderzoek gestart en ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid is met onderzoekers onderweg naar Schiphol.

Een onbekend aantal passagiers en Schiphol-medewerkers hebben het incident zien gebeuren, laat een woordvoerder van Schiphol aan NH weten. Zij krijgen nazorg aangeboden. "Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden." De KMar meldt dat alle passagiers en medewerkers van boord zijn gehaald.

Identiteit slachtoffer nog onbekend

Het is nog niet duidelijk of het om een ongeluk of zelfmoord gaat. Ook is er nog niets bekend over de identiteit van het slachtoffer, benadrukt een woordvoerder van de Marechaussee tegenover NH.

Cityhoppers zijn toestellen waarmee KLM vluchten binnen Europa uitvoert. Het gaat om vliegtuigen van de fabrikant Embraer