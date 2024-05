Afrikaanse films op witte doek in Haarlem: Hakims vijfde Maghreb Film Festival

De films die in Noord-Afrika worden gemaakt gaan vaak over hedendaagse thema's, zegt Hakim. "Het zijn mooie verhalen over echte mensen. Vaak over hun leed. Maar alle schoonheid ontstaat uit leed. En ook op een vuilnisbelt groeien bloemen."

Een van Hakims favoriete films die de komende dagen te zien is, is La Dernière Reine van regisseur Damien Ounouri, met een schitterende hoofdrol van Adila Bendimerad. Hakim: "Het is het verhaal van de laatste koningin van Algerije. Het speelt zich af in de 17e eeuw. De man van koningin Zaphira werd volgens het verhaal vermoord door zeerover Barbarossa (Khair ad Din uit Turkije, red.). De film is in Algerije zelf een beetje omstreden, vanwege de goede banden met Turkije."

Spektakel

Lachend: "De meeste Algerijnse films hebben in het buitenland overigens meer succes dan in Algerije zelf. Het is een bijzondere film, ik vond het qua spektakel geweldig. Het is een film voor zowel een arthouse-publiek als voor mensen die van actie en vermaak houden."

Tekst loopt door onder de foto.