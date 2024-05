Deel N201 in Aalsmeer ruim week dicht na 'onveilige situaties' bij vervangen gasleiding

De werkzaamheden vallen samen met de werkzaamheden aan de nabijgelegen Machineweg, die wordt opgeknapt en heringericht. Die werkzaamheden zijn in september vorig jaar gestart en worden in 2025 afgerond.

Zolang kon Stedin niet wachten, schrijft de gemeente Aalsmeer. De werkzaamheden zijn zo urgent dat de schop afgelopen week al de grond in moest.

Onveilige situaties

Aanvankelijk was alleen het fietspad afgesloten vanwege de werkzaamheden. Fietsers moesten ter hoogte van de werkzaamheden over de rijbaan. Omdat de werkzaamheden 'voor onveilige situaties' zorgden, is inmiddels besloten de provinciale weg van Aalsmeer naar Amstelveen af te sluiten.

"In dit geval hebben we onze verkeersplannen moeten aanpassen. De oorspronkelijke plannen leidden tot opstoppingen en vertraging. Daarom zijn er wat aanpassingen gemaakt: we kondigen nu eerder op de verkeersroute aan dat er een afsluiting is, en adviseren de weggebruikers om een andere route te nemen. Daarmee hopen we de verkeersdruk te verlichten."

Fietsers nog welkom

Op plekken waar niet wordt gewerkt, kunnen fietsers nog steeds gebruik maken van het fietspad. Waar wel wordt gewerkt, worden ze via de vrije rijbaan om de werkzaamheden heen geleid."

Stedin benadrukt dat het bedrijf de hinder tot een minimum probeert te beperken. "Maar we kunnen het niet helemaal wegnemen. Het onderhoud is nodig om de gasvoorziening in de regio op orde te houden'.

Verkeer vanuit het zuiden wordt vanaf het kruispunt met de N201 omgeleid over de N201 en de N521 (Zijdelweg). De Japanweg is bereikbaar vanaf de N201. Vanaf 8 juni is de N231 weer in beide richtingen geopend. Tussen Amstelveen en Aalsmeer is de weg wél open.