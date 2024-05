Robert (28) uit Santpoort-Noord realiseert droom in Haarlem: een eigen museum

Dat verhaal moet in het nieuwe museum worden verteld. Aan de hand van uitgestalde objecten en uitleg in tekst wordt de ontwikkeling van de toegepaste kunst en de invloed op de maatschappij uitgelegd. Hoognodig, vindt Martijn Akkerman. “Het is een ondergeschoven kindje in Nederland. In de landen om ons heen zijn er hele musea aan dit soort collecties gewijd. Hier heb je dat niet. Terwijl de waardering voor deze kunst toeneemt.”

Pronkkamer

Dat is misschien ook wel de reden dat de NS, eigenaar van het pand, enthousiast is over de museumplannen. De voormalige wachtruimte is immers goed bewaard gebleven, maar tegenwoordig aan het oog van de treinreizigers onttrokken. En dat terwijl de prachtig vormgegeven voormalige wachtruimte voor de tweede klasse als pronkkamer van het station kan dienen. Robert: “Ik heb al op veel plekken in Nederland dit museum proberen op te starten, maar dit is toch wel de meest passende locatie.”

Daarmee komt een langgekoesterde droom van Robert in vervulling. “Het museum gaat er echt komen. Alles is rond, ook de financiering. We mikken op zo’n 20.000 bezoekers per jaar.” Eerst zal NS de zaal restaureren, daarna kan Robert beginnen met de inrichting. “Ik verwacht tegen het eind van dit jaar de deuren te openen.”