We gaan weer racen: hoe reis je het snelst van Hoorn naar Amsterdam nu de A7 elke dag vast staat?

Om 8.00 uur vanochtend gaan vier teams de uitdaging aan om zo snel mogelijk vanuit hartje Hoorn naar het Olympisch Stadion in Amsterdam-Zuid te komen, elk op hun eigen manier.

Verslaggever Tom kiest voor de auto en probeert via de traditionele route over de opengebroken A7 Amsterdam te bereiken. Mischa probeert een andere aanpak en rijdt via de A9. Kelly lift mee met vrachtwagenchauffeur Martin, die over de N247 rijdt en kijkt of het sneller is via de sluiproute. Nina vertrouwt volledig op het openbaar vervoer en neemt de trein.

Zo ging het de vorige keer

Dit is niet de eerste keer dat NH deze test uitvoert. Op 8 april, de dag dat de werkzaamheden aan de 'Korporaal van de mariniers Jeroen Houwelingbrug' op de A7 over het Noordhollandsch Kanaal begonnen, reden we al naar Amsterdam.

Achteraf gezien was dat misschien iets te vroeg, aangezien Tom zonder enige vertraging over de A7 binnen de kortste keren in Amsterdam aankwam. "Ik ben nog nooit zo snel in Amsterdam geweest", zei hij destijds.

Nu elke ochtend topdrukte

Dat is nu wel anders. Sinds een van de twee overgebleven rijstroken is afgesloten, is het elke ochtend een chaos op de A7. Hoog tijd dus om opnieuw te racen.

De hele race is weer live te volgen via het liveblog op onze website of via NH Radio. Wie denk jij dat er gaat winnen?