Scheermarathon: 1500 schapen van schaapsherder Marijke geschoren

In twee dagen tijd zo'n vijftienhonderd schapen scheren: dat heeft schaapsherder Marijke Dirkson uit Burgerbrug op het programma staan. Nu het einde van mei is aangebroken en de dagen en nachten weer warmer worden, is hét moment aangebroken om de wollige dieren te verlossen van hun dikke vacht. "De wol is nu rijp, dan komt die iets op de huid te liggen", aldus Dirkson. "Dus dit is een heel goed moment."