Nieuw Noord in Zandvoort krijgt metamorfose: groener, natuurlijker, leefbaarder

Toch kunnen ze niet ontkennen dat een natuurlijke overgang naar het Natura 2000-gebied direct achter hun flat ontbreekt: hier overheersen de stenen en staan de auto's dicht op elkaar gepropt. ''Goede zaak dat dat verandert'', zegt Melissa. ''Op veel plaatsen wordt het een stuk groener en komen speelplaatsjes voor de kinderen. Nee, ik zie geen enkele reden om hier weg te gaan.''

Veel bomen en betere afwatering

Philip van Wijk is omgevingsmanager van aannemer Heijmans. Hij kijkt naar de tekening van de nieuwe situatie en vestigt de aandacht op de kleur groen. Door een enkele boom staat een rood kruis: die staan in de weg of zijn ziek. Maar het kappen ervan wordt ruim gecompenseerd. En wat te denken van de manier waarop ze het regenwater gaan opvangen?

Nieuw Noord is een wijk waar de bewoners na iedere hoosbui worden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Dan stromen de kolken over en stroomt het rioolwater over straat, een plek waar je het liever niet hebt, natuurlijk. Van Wijk: ''Projecten als deze beginnen we daarom de laatste jaren met in ons hoofd: hoe kunnen we het zo groen en duurzaam mogelijk doen? Op deze plek gaan we twee gescheiden stelsels neerleggen: het vuile water gaat naar het gemaal, maar het schone water zakt via een infiltratiesysteem terug in de grond.''

