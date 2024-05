Het is vijf voor twaalf bij De Drom: cultuurcentrum heeft halve ton extra nodig

Tijdens de coronaperiode kwamen de eerste klappen voor De Drom. "Door alle maatregelen kregen we minder bezoekers en dus liepen we inkomsten mis", blikt voorzitter Guus Bos terug. En die achterstand is eigenlijk nooit meer ingehaald, benadrukt hij. "Nu ook de energiekosten zijn gestegen, redden we het niet om rond te komen. In de winter zitten bioscoopbezoekers onder kleedjes omdat het zo koud is."