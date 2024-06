"Ga los en leef gewoon het leven", adviseert Ingrid na een halve eeuw in Nederland

"Eigenlijk was het niet de bedoeling dat ik geboren werd", zegt Ingrid met een kleine, spijtige glimlach. Haar ouders waren te jong om goed voor haar te zorgen; haar oma nam de opvoeding op zich. In haar jeugd pendelt ze een aantal jaren heen en weer tussen Suriname en Friesland, waar ze vanaf haar 14e blijft wonen.

Oma als baken

Na de middelbare school komt ze in Amsterdam terecht en gaat daar niet meer weg. Hier bouwt ze haar leven op en over het algemeen mist ze Suriname niet. Tot het soms plotseling opvlamt. dan gaat ze er weer even heen. Haar oma gaf haar aandacht en leerde haar alles op het gebied van koken. Ze zou zo weer door haar opgevoed willen worden. Al voelt ze na al die jaren soms nog steeds het verdriet van de bijna afwezige band met haar vader.

Van de Surinaamse inborst is voor Nederlanders nog wel wat te leren, vindt Ingrid. We moeten het leven nu leven en het niet teveel uitstellen. Dat is haar motto: "Later is nu."