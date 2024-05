Felle woorden als Hilversumse politiek praat over coalitiechaos: "Wat was jullie echte doel?"

Volgens Redmeijer hebben de voormalige vrienden van de VVD, GroenLinks en het CDA voor Sinterklaas gespeeld naar de twee nieuwkomers in het college. Daarbij zijn zij helemaal niet open en eerlijk geweest, is haar lezing. "Een lege Hart voor Hilversum-wethoudersstoel is gebruikt als pressiemiddel en die doen we dan cadeau aan een andere partij", luidden haar woorden.

Chagrijn

Het chagrijn bij Hart voor Hilversum was gisteravond duidelijk hoorbaar. De vervanging van de begin april opgestapte Karin Walters ging heel anders dan de partij, die in 2022 met acht zetels de grootste werd bij de gemeenteraadsverkiezingen, heel anders dan gedacht. Het werd geen nieuwe wethouder van de partij, maar het politieke kwartet besloot dat het beter was om de coalitie te verbreden met een oppositiepartij. Die nieuwkomer mocht dan ook meteen een wethouder leveren.

Het uitgangspunt van de vier was om een stabiele coalitie te krijgen met meer steun vanuit de raad. Doordat er ondertussen al twee raadsleden van Hart voor Hilversum waren overgestapt naar Democraten Hilversum was de verhouding coalitie versus oppositie heel nipt: 19 tegen 18. Dat is geen fijne meerderheid.

Chaos

Maar de op het oog simpele invulling van een leeggekomen wethouderspost was het begin van een grootschalige verbouwing van de coalitie of een complete chaos. Het is maar vanuit welk perspectief je het bekijkt. Want een aantal weken later was het eindresultaat dat Hart voor Hilversum weer de oppositiebanken ingaat, ook hun tweede wethouder Karin van Hunnik moet stoppen, dat er twee nieuwe partijen bijkomen en dus ook twee nieuwe wethouders en dat de coalitie effectief met één zetel is verbreed.

Deze uitkomst was voor de Hilversumse raad reden genoeg om een extra vergadering in te gelasten om zo duiding te krijgen wat er allemaal was gebeurd aan die onderhandelingstafel. Duidelijk is wel dat ze bij Hart voor Hilversum het idee hebben er bewust te zijn uitgewerkt. Met het toevoegen van Democraten Hilversum kon de fractie prima leven. Met 24 zetels was er een ruime meerderheid in de raad. Maar waarom de overige drie perse moesten opplussen naar 26 zetels is voor hen nog steeds onduidelijk.