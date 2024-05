Eindelijk tweede pont voor Velsen? Rijk investeert 50 miljoen in Noord-Hollandse projecten

Het geld is deel van de 210 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt voor investeringen in de leefbaarheid in de vijf regio's waar elektriciteit van toekomstige windparken op zee aan land wordt gebracht, meldt het ANP.

Het gaat hier om projecten zoals de tweede veerpont in Velsen, het opknappen van de Beverwijkse haven en een warmtenet voor zo'n 2.000 corporatiewoningen in Heemskerk. Andere maatregelen die de leefkwaliteit moeten verbeteren worden nog uitgewerkt.

Chaos op pont in Velsen

Voor inwoners van Velsen is dit welkom nieuws. Vorige zomer werd de tweede pont van Velsen uit de vaart genomen. Toen de scholen begonnen, gebeurde wat Velsenaren al verwachtten: er was complete chaos op de pont. Wethouder Jeroen Verwoort was destijds verwoed bezig om het benodigde geld voor een tweede pont bij elkaar te krijgen.

Naast het Noordzeekanaalgebied, investeert het Rijk ook in de Eemshaven, Borsele, de Maasvlakte en de omgeving Moerdijk en Geertruidenberg. Onlangs tekende minister Rob Jetten van Klimaat en Energie al een overeenkomst met Zeeland ter waarde van 50 miljoen. De andere regio's volgen binnenkort.

Gezondheid van inwoners

De overeenkomst voor de investeringen in het Noordzeekanaalgebied met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Zaanstad, Amsterdam en Haarlemmermeer wordt over een kleine maand formeel bekrachtigd.

Het NZKG is blij met de investeringen, 'mede omdat het belang van de gezondheid van de inwoners juist in deze regio hiermee bevestigd wordt'.

Het kabinet maakte in 2022 500 miljoen vrij uit het Klimaatfonds voor onder meer de inpassing van de infrastructuur die het energienet op zee mogelijk moet maken. De eerste 210 miljoen wordt nu uitgegeven, deels aan het leefbaar houden van de omgeving. Het nieuwe kabinet gaat de verdeling van het resterende geld uitwerken.