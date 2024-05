Saskia schildert middenin Amsterdamse centrum: "Toeristen laten je met rust"

Met haar schildersezel, verf en doek fietst kunstenares Saskia Lensink over de gracht langs de Amstel, richting de Magere brug. Daar installeert ze zich en begint te schilderen. Toeristen en Amsterdammers lopen en fietsen langs en werpen af en toe een blik op Saskia.

"Het gekke is dat het hier druk is, maar dat toeristen je over het algemeen met rust laten", zegt Saskia lachend. "In andere Amsterdamse buurten krijgt ik veel meer opmerkingen. Meestal positief, maar er kwam ook een keer een man met een Albert Heijn-tas achter me staan en die zei: "Ik ben een échte kunstenaar."

Werkvakantie in de stad

Saskia is één van de acht kunstenaars die deze week is neergestreken in Amsterdam-Centrum. Galerie Kunstruim is hun pop-up werkplaats en expositieruimte. Andere jaren zaten ze met hun project Blik op de buurt in onder andere de Baarsjes of in Nieuw West. De kunstenaars, schilders, een fotograaf en een graficus, laten zich inspireren door de buurt waar ze die week verblijven.

"Voor een week kun je doen wat je wilt en je helemaal richten op die buurt", vertelt kunstenares Linda Rusconi. "Het is een soort werkvakantie met leuke mensen om je heen. En je ziet steeds weer nieuwe dingen, ook al ken je de buurt heel goed."

Historie en liefde

Linda is dol op portieken. "Mensen lopen er langs of er doorheen. Maar als je goed gaat kijken, zie je hoe mooi of bijzonder zo'n portiek vaak is." Ze maakt eerst foto's van portieken in de Nieuwmarktbuurt die haar aanspreken. Later werkt ze deez foto's uit tot schilderijtjes.

De schilder staat bij een historisch pandje aan de Kromboomsloot waar een oudere mevrouw druk is met haar plantjes. "Hier zie je zoveel historie en ook liefde en zorg, dat vind ik ontroerend", vertelt ze. Om vervolgens naar een portiek te lopen waar een deur onder de stikkers en graffiti zit. "Een portiek is ook wel een beetje het verlengde van je persoonlijkheid. Kijk naar een portiek en je weet wie er achter de deur woont", lacht Linda.