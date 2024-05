Het is een nek-aan-nekrace: volg de ontknoping van onze race over en langs de A7

35 minuten geleden

Verslaggever Tom Jurriaans neemt de traditionele route over de A7. Vorige race reed hij zo zonder enige problemen naar de overwinning, maar dat lijkt nu wel anders. "Ik sta vast", aldus Tom op NH radio. Hij is nu ongeveer ter hoogte van Oosthuizen. "De brug waar de werkzaamheden plaatsvinden is nog niet eens in zicht."