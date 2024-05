Zes jaar lang vergaderen voor spotlights gemaal Lijnden: "Waren bereid tot kamikazeacties"

"Het gemaal was vroeger altijd verlicht, dat zag er zo leuk uit", vertelt Inge Visser, bestuurslid van de dorpsraad van Lijnden: "Het is ook niet een willekeurig monument natuurlijk, het dorp is naar het oude gemaal genoemd. Het hoort gewoon dat het op z'n minst verlicht is."

Het gemaal De Lynden is een van de drie gemalen die halverwege de negentiende eeuw het Haarlemmermeer drooglegde. Tot 2005 was het oude gemaal en rijksmonument ook nog gewoon in werking. Inmiddels ligt er een tweede, moderne pompinstallatie naast.

Bij de restauratie van het bijna twee eeuwen oude gemaal, zo'n tien jaar geleden, ging er iets mis. Zoals de gemeente het eerder in een persbericht liet weten: "Om onverklaarbare redenen zijn indertijd de stroomkabels doorgeknipt."

Zelf met een bootje de Hoofdvaart op

Doodzonde, vond de dorpsraad, en daarom begonnen ze in 2018 met een poging om de verlichting weer terug te krijgen. Dat had flink wat voeten in aarde, aldus Visser: "Als dorpsraad mochten we geen vergunning aanvragen, en zowel de eigenaar van het monument als het restaurant dat er toen nog in zat hadden die behoefte niet. Al vonden ze het op zich geen slecht idee."

Via allerlei verschillende routes en project- en gebiedsmanagers probeerde de dorpsraad een doorbraak te forceren. De wanhoop werd zelfs zo groot dat in vergaderingen geopperd werd om dan maar zelf met een bootje de hoofdvaart op te gaan en kabels aan te leggen. 'Echte kamikazeacties', noemt Visser het.

Een aantal misverstanden gooide ook nog roet in het eten. "De gemeente dacht dat de voorkant van het gemaal aan de dijkkant zat, terwijl dat juist de achterkant is. Ze dachten dus een tijdje dat we die schijnwerpers recht het restaurant aan de dijkkant in wilden laten schijnen", vertelt Visser.