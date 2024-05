Hilversum krijgt groen licht voor bouw 1.800 woningen, ondanks bezwaren

De Raad van State heeft alle bezwaren van de buurt van tafel geveegd. Door deze uitspraak van de hoogste bestuursrechter van het land is het bouwplan definitief. Bezwaar maken kan niet meer.

Dat is goed nieuws voor de gemeente en de ontwikkelaars, die daardoor verder kunnen gaan met het uitwerken van de bouwplannen.

“We zijn verheugd dat er eindelijk duidelijkheid is", stelt een tevreden wethouder Arno Scheepers. "Dit besluit zorgt ervoor dat we de komende jaren daadwerkelijk kunnen starten met woningbouw en vergroening op diverse locaties in het postcodegebied. We begrijpen anderzijds dat het voor de bezwaarmakers een tegenvaller is. We blijven echter samen met de ontwikkelaars én de buurt invulling geven aan de verschillende plannen”, aldus Scheepers.

Meerdere bouwplannen

Er staan voor de komende jaren verschillende bouwplannen op stapel in het bewuste postcodegebied. Denk daarbij aan het Hunkemöllerterrein aan de Liebergerweg, de Korte Noorderweg (Geuzenpark) en het Van Son-terrein aan de Kleine Drift. De herontwikkeling van het Oosterspoorplein en omgeving (Bruisend Hart) valt hier overigens buiten.

Als alles doorgaat, dan komen er zo'n 1.800 woningen bij. En dat in een gebied dat al flink volgebouwd is.

Grote gevolgen

Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn van mening dat het in hun buurt te vol wordt met al die nieuwe woningen en bewoners erbij. Dat heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid en het woon- en werkklimaat. Omdat zij het gevoel hadden dat de gemeente hier geen boodschap aan had, besloten zij juridische stappen te zetten.

Voor de gemeente is het de tweede grote overwinning bij de Raad van State dit jaar. Eerder besloot de Raad ook al dat Hilversum aan de andere kant van het spoor de centrumring mag verleggen. Ook hier was de gemeente in een juridische strijd verwikkeld met bewoners.