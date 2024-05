Thomas' queer boekhandel valt in de prijzen: "Een plek om helemaal jezelf te zijn"

Afgelopen maandag reikte Winq voor de zesde keer verschillende awards uit aan initiatieven voor het verbeteren van de levens van queer personen. Dit jaar mochten Erwin Olaf, Jörgen Raymann, podcast De Lesbische Liga, theaterhappening Boys Won't Be Boys en boekhandel De Queer Boekenkast een award in ontvangst nemen.

Thomas Philip Acid wint met zijn queer boekhandel De Queer Boekenkast de Winq Diversity Award. Die award wordt uitgereikt aan het sterkste initiatief voor het verbeteren van levens van queer personen vanuit de community. De boekhandel van Thomas is de enige 100% queer boekhandel in Nederland, en wat het helemaal speciaal maakt, is dat hij in Alkmaar gevestigd is.

Verbazing

Eigenaar Thomas Philip Acid is trots, maar in eerste instantie ook verbaasd over de winst. "Ik ben natuurlijk maar een kleine boekhandel, dus ik dacht er zijn toch veel meer initiatieven die deze prijs verdienen?", vertelt Thomas. "Maar later bedacht ik me wel dat ik natuurlijk wel iets unieks heb hier in Nederland."

Met de boekenwinkel wil Thomas een 'safe space' creëren. "Je hoeft hier geen masker op, maar het is echt een plek om helemaal jezelf te zijn." Daarnaast kunnen mensen in de boeken in de winkel representatie vinden. "En ook dat is heel belangrijk", stelt hij.

