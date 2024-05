Het regent contracten in Velsen-Zuid, Telstar legt vijftal spelers langer vast

Aanvoerder Mitch Apau en Tom Overtoom hebben allebei hun aflopende contract met een jaar verlengd. Danny Bakker tekent voor de komende twee seizoenen, net als Ronald Koeman jr. Voor Houweling ligt er een contract klaar tot medio 2025.

Apau speelt sinds de zomer van 2022 voor de Witte Leeuwen en is uitgegroeid tot aanvoerder en onbetwiste basisspeler. Hij miste afgelopen seizoen één wedstrijd wegens teveel gele kaarten. De contractverlenging van Overtoom lag iets minder in de lijn der verwachting, aangezien hij onlangs nog openlijk zijn kritiek uitte op Telstar. Toch gaat hij voor zijn vierde seizoen in Velsen-Zuid.

