Historisch forteiland Pampus zet bijzondere stap: volledig fossielvrij

Rijke geschiedenis

Net als in 1895 is forteiland Pampus in Muiden in 2024 volledig zelfvoorzienend. Het grote verschil? In 1895 werd de stroom nog opgewekt door een stoommachine die op steenkool draaide. Nu worden voor de opwekking van stroom duurzame energiebronnen gebruikt, zoals wind, zon en biovergisting.

Het historische fort kent een indrukwekkende geschiedenis. Pampus is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het fort diende in eerste instantie als verdediging om aanvallen vanaf de Zuiderzee af te slaan. Zo'n 200 soldaten verbleven op het eiland, zonder afhankelijk te zijn van het vasteland. Het eiland was niet aangesloten met wal voor stroom, water en gas. Nu zet Pampus een nieuwe stap in de geschiedenis van het eiland.

