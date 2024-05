Eigenaar moet sleutels Hilversums zwembad inleveren van rechter, maar 'strijd is nog niet gestreden'

De geschiedenis tussen de partijen begint als De Winter een pand aan de Franciscusweg van Fides B.V. huurt. Hierin bouwt hij het zwembad en komt ook zijn kantoor. Het geld hiervoor, ongeveer 900.000 euro, leent hij ook van Fides B.V. De woningen van De Winter en zijn gezin en die van zijn ouders dienen als onderpand.

Maar in de loop der jaren loopt de schuld van het bedrijf van De Winter op. Er ontstaat een onder andere een conflict over hoe de stand van de schuld is opgebouwd voor de aanleg van het zwembad.

Dit conflict loopt hoog op, waarna Fides B.V. uiteindelijk voorstelt om de woningen in de openbare verkoop te zetten. Ook wil het administratiekantoor via de rechtbank het faillissement van De Winter aanvragen.

Hoger beroep

Als reactie hierop spant De Winter een kort geding aan, die twee weken geleden op zitting komt. Hierin eist hij dat Fides B.V. alle vorderingen tegen hem stop moet zetten. Ook stelt hij dat hij dubbele huur zou betalen voor het bedrijfspand aan de Franciscusweg en er opnieuw zou moeten worden gekeken naar de opbouw van de schulden.

Ook moet Fides B.V. de executie van de twee woningen schrappen en de aanvraag van faillissement stopzetten. Maar de rechter wijst alle eisen van De Winter van de hand en geeft Fides B.V. gelijk. En dus staat De Winter straks met lege handen.

Onterecht vonnis?

De Winter is zelf niet bereikbaar voor een reactie. Zijn juridische adviseur Randolph Brion doet namens hem het woord in deze zaak. Hij laat weten dat het 'naar omstandigheden' goed gaat met Shiva, maar dat het vonnis toch een schok voor hem is.

De adviseur benadrukt dat er op dit moment wordt gekeken naar 'meerdere rechtsmiddelen' om het vonnis aan te vechten. Volgens hem is er namelijk duidelijk bewijs dat Fides B.V. de rechtbank niet volledig heeft geïnformeerd en dat er daardoor een onterecht vonnis is uitgekomen.

Volgens hem is het daarom nog lang niet zeker dat het zwembad gesloten gaat worden en kunnen bezoekers nog zeker langskomen om te zwemmen. Ook stelt hij dat Shiva en zijn gezin en zijn ouders hun huis nog niet uit moeten. De hoop is dat er in de nog lopende bodemprocedure een oplossing wordt gevonden.

NH heeft een reactie gevraagd bij Fides B.V., deze is vooralsnog niet gegeven.