Vanaf zaterdag flitspalen langs 30-wegen: "Iedereen heeft nu half jaar kunnen wennen"

Naast de vier bestaande flitspalen langs de Stadhouderskade (die vanaf nu dus worden ingesteld op 30 kilometer per uur) komen er verrijdbare palen, zogenoemde flexflitsers. Die worden op verschillende momenten langs de Postjesweg, de Kattenburgerstraat en de Oostenburgergracht neergezet en blijven daar dan ongeveer twee weken staan.

Proef

Dat de flitspalen juist op die wegen komen te staan, heeft met meerdere factoren te maken, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. Niet alleen het aantal overtredingen, maar ook de risico's op de wegen, die vaak meerdere kruispunten hebben, spelen daarbij een rol. "Op een rechte weg heb je misschien meer snelheidsovertredingen, maar daar is het risico kleiner."

Omdat handhaven op een 30 kilometer-weg in Nederland nog bijna niet is voorgekomen, begint het OM met een proef. "We beginnen met een klein aantal flitspalen, want we weten nog niet hoeveel overtredingen dit op gaat leveren. Daarnaast weten we ook niet hoeveel mensen in beroep gaan en welke gronden ze aandragen. Het moet allemaal wel goed verdedigbaar zijn voor de rechter."

Wennen

Sinds 8 december geldt er in de stad een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur, maar wie sindsdien harder dan 30 rijdt, hoeft niet snel te vrezen voor een bekeuring. Volgens het OM moesten automobilisten de tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe situatie.

"Iedereen heeft nu een half jaar kunnen wennen aan de maximumsnelheid van 30 km per uur", zegt verkeerswethouder Melanie van der Horst. "We hebben ongeveer 4500 borden geplaatst, op een aantal plaatsen de wegindeling aangepast en iedereen geïnformeerd met campagnes."

Handhaven

Maar een half jaar later houden automobilisten zich 'lang niet overal aan die snelheidslimiet', ziet het Openbaar Ministerie. Ook wethouder Van der Horst vindt het daarom goed dat er nu gehandhaafd wordt: "Ik hoop dat de proef een succes wordt, zodat de flitspalen structureel kunnen worden ingezet."