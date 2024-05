Change= verdwijnt na zeven jaar uit pand aan August Allebéplein

Change= begon zeven jaar geleden als eigenaar en beheerder van het gebouw, waar werkende jongeren tussen de 20 en 35 jaar wonen. Al die tijd lag het bedrijf in de clinch met de huurders, onder meer vanwege in hun ogen onterechte extra kosten die ze moesten betalen.

In 2021 oordeelde de kantonrechter al dat de zogenoemde 'communitykosten' die Change= vroeg in strijd met de wet waren. Later oordeelde de rechtbank ook dat Change= miljoenen teveel aan servicekosten inde.

Later zou Changes zowel het pand in Nieuw-West als het gebouw in Zuidoost van de hand doen, waarna het aanbleef als beheerder van de panden. In Nieuw-West komt daar nu een einde aan, waardoor Change= officieel niet meer betrokken is bij het pand.

Het pand in Zuidoost kwam begin dit jaar nog in het nieuws toen bewoners plotseling geen internet meer hadden door sabotage van de beheerder: