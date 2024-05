Meneer Van Kuik (85) zit door kapotte lift vast op zestiende etage

Van Kuik is nu voor zijn boodschappen en maaltijden afhankelijk van anderen, zoals zijn zoon en stiefzoon. Hij heeft het er moeilijk mee, want Van Kuik was ondanks zijn hoge leeftijd nog heel zelfstandig. "De overgave die je moet doen, dat vind ik toch moeilijk. Afgezien van het feit dat je blij bent dat er mensen zijn die dat voor je over hebben, want ik neem aan dat er ook mensen zijn die dat niet hebben."

Ook bewoners die de trap wel kunnen gebruiken hebben grote moeite met de kapotte lift. "Elke keer repareren, repareren, en dan gaat-ie toch weer stuk. En nu is het afwachten", vertelt iemand die in het trappenhuis op adem moet komen. Een ander: "Het is gewoon echt niet te doen. Als er een noodgeval is en er moet bijvoorbeeld een ambulance komen, dan kunnen ze moeilijk met de trap."