Een ultramarathon voor een buidelstoel? Kirsten haalt geld op voor Hoornse baby's 

Marathons zijn voor Kirsten niet nieuw. Maar een ultramarathon? Dat heeft ze nog nooit eerder gedaan. Waarom ze zich er nu toch aan waagt?

Dat verhaal begint een jaar geleden. Na de geboorte van haar zoon kreeg Kirsten kraamvrouwenkoorts. Een verzamelnaam voor diverse infecties die na een bevalling kunnen optreden rondom de baarmoeder. Dat was vroeger vaak dodelijk. Tegenwoordig zijn er goede medische behandelingen voor.

Terwijl Kirsten snel van haar ziekte herstelde, belandde haar pasgeboren zoon met geelzucht in het Dijklander Ziekenhuis. Kirsten: "Het was een heel heftige periode voor ons als gezin, maar we zijn zo ontzettend fijn opgevangen op de afdeling Neonatologie." Ze roemt de artsen die het gezin volgens Kirsten in alles betrokken: "Daardoor hadden wij het idee nog de controle over ons eigen kind in handen te hebben."

