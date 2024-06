Jaap, Lisa en Maaike kopen stuk grond om biodiversiteit in de omgeving te vergroten

"We willen niet praten maar doen. Daarom zijn we dit burgerinitiatief begonnen. Hier kun je je geld laten werken voor de biodiversiteit, is de gedachte. En we zijn nu een maand onderweg en hebben al 85.000 euro van de in totaal 500.000 euro binnen. Dat is echt heel mooi", vertelt Jaap Rengersen, de penningmeester van de speciaal opgerichte stichting Vrienden van Bioland.

Het stuk land ligt er nu rustig bij. Er groeit gras en in de verte huppelen een paar hazen door het veld. "We hebben contact gezocht met de eigenaar en die was bereid het te verkopen aan ons. We hebben nu tot 1 oktober de tijd om het geld bij elkaar te krijgen", legt bestuurslid Lisa Johnson uit. "We doen het omdat we meer planten en vogels in onze omgeving willen zien. En ook het leven onder de grond willen we verbeteren", vult Maaike Wijnberg aan.

Kostbaar

Als het land aangekocht is, dan gaat de even verderop gelegen biologische boerderij De Lepelaar de grond pachten. "Ik vind het een heel mooi initiatief waar wij graag aan mee werken. Het laat ook heel goed zien hoe kostbaar een stuk grond is en dus ook hoeveel geld er nodig is om producten te kunnen verbouwen", zegt boerin Jorinde Schrijver.

Want eenmaal gekocht, is de grond nog niet meteen bruikbaar voor de biologische teelt. "Na de omschakeljaren nemen wij het land mee in ons teeltplan. Er komt dan kool, aardappelen, bieten of graan. Misschien zelfs wortelen. Maar voordat we het land productief maken, moet er eerst veel aandacht zijn voor de bodemvruchtbaarheid."

