Voetbaltrainer worden? Vanaf volgend jaar kun je daar een mbo-opleiding voor volgen

De mbo-opleiding, die vier jaar duurt, wordt door de scholen gepresenteerd als de eerste die specifiek gericht is op voetbal. De basis van de opleiding is breder: studenten krijgen na afloop een Sport & Bewegingscoördinator-diploma. Met dat certificaat kunnen ze ook buiten het voetbal aan de slag, bijvoorbeeld in het zwembad, de buitenschoolse opvang of in fitnessscholen.

Maar een deel van de opleiding gaat inderdaad alleen over voetbal, met name het opleiden van jonge voetballers. De KNVB-opleidingen 'Voetbalcoach 1 & 2' zijn bijvoorbeeld een vast onderdeel van het curriculum. Daarnaast leren studenten volgens het ROC bepaalde vaardigheden die ze nodig hebben als ze de jeugdopleiding van een club willen runnen.

Problemen amateurvoetbal

De opleiding is onderdeel van de Amsterdamse Voetbalagenda, het plan waarmee wethouder Sofyan Mbarki (Sport) het Amsterdamse amateurvoetbal een facelift wil geven. Verschillende amateurclubs, met name in Noord, Nieuw-West en Zuidoost, kampen al jaren met allerlei problemen, zoals een tekort aan vrijwilligers en worden veel bestuursfuncties bij clubs volgens de gemeente verkeerd ingevuld.

Daarnaast wordt de opkomst van commerciële voetbalscholen vaak genoemd als probleem waar Amsterdamse voetbalclubs mee te maken hebben. Volgens Mbarki hollen ze de amateurclubs uit, onder meer door jeugdtrainers bij ze weg te halen. De wethouder presenteerde daarom in april nieuwe maatregelen om de zogenoemde 'handel in voetbaldromen' te reguleren.

Stages bij voetbalclubs

De voetbalopleiding is een samenwerking tussen de ROC's en de gemeente, waarbij de scholen het inhoudelijke gedeelte op zich nemen, en de gemeente moet zorgen voor zogenoemde randvoorwaarden, zoals het faciliteren van stageplekken bij amateurverenigingen.

Als amateurclubs betere trainers hebben, zijn de voetbalscholen vanzelf overbodig is het idee. "De hoofdtaak die we hebben is het versterken van die verenigingen", zegt Mbarki daarover. "Op de korte termijn doen we dat al omdat studenten gelijk stage kunnen lopen bij de clubs. En op de lange termijn zorgen we voor aanwas van goed opgeleide trainers."

Een van die amateurverenigingen waar studenten straks aan de slag kunnen is SDW in Nieuw-West. De club krijgt speciaal daarvoor een hoofd jeugdopleiding die de stagiairs kan aansturen. Het salaris van die hoofd jeugdopleiding wordt voor een deel door de gemeente betaald.

Wie de nieuwe hoofd jeugdopleidingen tegen die tijd moet betalen, wordt uit die plannen nog niet duidelijk. "Daar denken we wel over na", aldus Mbarki. "Op lange termijn vinden we het heel erg belangrijk dat we verenigingen kunnen behouden voor de stad, maar eerst is het belangrijk dat we goede mensen hebben, die moeten we nu gaan opleiden."