Politie geeft nieuwe beelden vrij in moordzaak Pieter Hoovers en Tae

Op de beelden is een Mercedes Sprinter-bestelbus te zien. Die zou door de vermoedelijke dader als een van de vluchtauto’s zijn gebruikt. De recherche wil nu weten wie in de zomer van 2017 een dergelijke bus bezat en er in de bewuste avond mee reed. Ook van een andere vluchtauto deelt de politie beelden.

Uitbater in Thailand

Hoovers was uitbater van een eetcafé in Thailand, maar was ook een bekende in de Amsterdamse muziek- en vechtsportscene. Hij richtte onder andere het platenlabel Outland Records op. In de jaren 90 reisde hij naar Thailand waar hij zijn vrouw Tae ontmoette en waarmee hij een zaak opende in de badplaats Pattaya.

In de zomer van 2017 waren ze even terug in Amsterdam. Ze werden eind juli dood gevonden in een woning aan de Ceintuurbaan. De politie deed uitvoerig onderzoek, loofde 20.000 euro uit voor de gouden tip en gaf in het voorjaar van 2018 nog beelden vrij van de vermoedelijke moordenaar. Dit leverde allemaal niks op.

Misdaadverslaggever John van den Heuvel wist in 2020 informatie los te krijgen van mensen in Thailand, waar Hoovers en zijn vrouw woonden. Hierdoor werd de zaak destijds heropend.

