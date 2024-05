Postbode Coen blijft waarschijnlijk, ook al stopt het sociaal werkbedrijf met bezorging

Het Participatiebedrijf Spaarne Werkt bestaat volgend jaar honderd jaar. In opdracht van toen alleen nog de gemeente Haarlem is vanaf 1925 gezocht naar banen voor mensen 'met afstand tot de arbeidsmarkt', zoals dat tegenwoordig heet. Nu gebeurt dat ook voor de andere regiogemeenten Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal en werken er nog zo'n zeshonderd mensen als conciërge op scholen, in bedrijfskantines of dus als postbodes.

Maar sinds de Participatiewet in 2015 in werking is getreden, moeten de mensen met een beperking direct bij werkgevers in dienst komen. Er is dus geen nieuwe instroom van werknemers, waardoor Spaarne Werkt moet inkrimpen. Zo werd eerder al gestopt met het bestek inpakken voor KLM Catering Service. Dit jaar dus met Business Post, maar ook met het beheren van drie fietsenstallingen in het centrum van Haarlem en met het werk op het fietsendepot.

Personeel vergrijst

De zorg voor de huidige personeelsleden blijft een verantwoordelijkheid voor het sociale werkbedrijf tot aan het pensioen, ook voor de bezorgers van Business Post in Schalkwijk. Voor de vier gemeenten, een handvol zorginstellingen, scholen, een paar advocatenkantoren en Spaarnelanden bezorgen ze nu de post. "Maar er werken hier alleen nog maar vijftigplussers", vertelt teamleider Jan Bonker.

Het sociale werkbedrijf is in verregaande onderhandeling met een overnamepartner. "Lukt dat niet, dan moeten de postbodes in het slechtste scenario gaan werken bij een ander bedrijf van Spaarne Werkt, zoals de kringloopwinkel Snuffelmug", aldus Bonker. "Maar ik heb goede hoop in de onderhandelingen."

Tekst gaat door na de foto.