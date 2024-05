Verdachte brandstichting Hilversums café mag proces in vrijheid afwachten

In de nacht van vrijdag 27 juli op zaterdag 28 juli vorig jaar brak er brand uit bij het toen net geopende A27 café aan de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum. Uit forensisch onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Said El A. kwam in november 2023 in beeld als verdachte, nadat hij ook verdacht werd van brandstichting bij een beautysalon in Soest.

Missende informatie

Vandaag stond de inhoudelijk zitting op de agenda. Volgens de advocaat van Said El A. missen er twee chats in het dossier. De verdachte heeft die nacht snapchat berichten ontvangen dat zijn tent in brand staat. Ook zou er een getuige zijn die de verklaring van Said El A. kan bevestigen. Ze hebben in de nacht van de brand contact gehad en juist deze berichten zijn niet meer terug te vinden.

Het OM wil de getuigen laten horen omdat de berichten niet terug zijn te vinden. Dit heeft nog niet eerder kunnen gebeuren omdat de juiste contactgegevens niet bekend waren. Daarnaast gaat de politie een nieuwe tijdlijn van de nacht maken met de informatie die de advocaat van Said El A. heeft gegeven en de gegevens van de telefoon. Vanwege de vertraging geeft het OM aan dat de verdachte de rechtszaak op vrije voeten mag afwachten en daar gaat de rechtbank mee akkoord.

Eerder bleek al dat de verdachte zes jaar een relatie heeft gehad met de eigenaresse. Op het moment van de brand was hij ook formeel mede-eigenaar van het pand. Na de brand is een waterflesje gevonden, waar de brandstof in zat, op het flesje is het DNA van de verdachte aangetroffen.

Emotioneel

Voor de eigenaresse van het café is de vrijlating een emotionele beslissing. “Hij heeft het contactverbod van vorige keer niet geaccepteerd”, zegt de eigenaresse. “Deze man heeft geen schaamte. Hij heeft mij te veel pijn gedaan. Ik ben 20 jaar geleden naar Nederland gekomen voor vrijheid. Mijn vrijheid is ons vorig jaar afgenomen. Als deze man vrijkomt, dan moet ik en mijn familie Nederland verlaten.”

De rechter waarschuwt Said El A. om zich aan de voorwaarden te houden. Wanneer de zaak inhoudelijk verder gaat is op dit moment onbekend. Nader onderzoek moet eerst worden afgerond.