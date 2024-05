Alkmaarder Joris Kramer keert terug op Europees podium: "Altijd m'n doel geweest"

"We zijn op Ibiza", vertelt Joris Kramer over de telefoon vanaf het Spaanse eiland. Samen met zijn teamgenoten sluit de 27-jarige inwoner van Alkmaar het succesvolle seizoen af met zijn club Go Ahead Eagles. "Het is wel lekker om hier een paar dagen te zijn, ook al is het de standaard bestemming van veel voetbalteams."

"Next level"

"Bizar als je het winnende doelpunt maakt in zo'n wedstrijd", blikt Kramer nog even terug op de 1-2 winst bij FC Utrecht. Uit een vrije trap kopte hij de bal achterwaarts in de 117e minuut binnen. De winnende treffer zorgde voor een enorme ontlading bij de Eagles, want de Deventenaren gaan Europa in.

"Aan het begin van dit kalenderjaar maakte ik de gelijkmaker tegen Ajax. Een paar jaar geleden scoorde ik al de winnende goal vlak voor tijd tegen Fortuna Sittard. Alleen dit is wel echt next level."

Tekst loopt door onder de video.