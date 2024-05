Kleine rederijen balen van vergunningenbeleid: "Zo gaan we naar de ratsmodee"

Rederij Belle heeft vier historische salonboten. "Die hebben we in de loop der jaren gerestaureerd en in de vaart gebracht", vertelt eigenaar Sacha Emmerik. "We kregen een vergunning voor onbepaalde tijd maar die hebben ze helaas weer ingetrokken. Eén boot mag nog twee jaar varen, een andere boot drie jaar. Maar er zijn ook schepen die volgend jaar al uit de vaart moeten. En dan moeten we weer meedoen met de loterij en daar is veel geld mee gemoeid. We moeten bouwtekeningen maken van boten die al bestaan, we moeten leges betalen, accountantskosten. Een lootje kwam vorige keer rond de 5000 euro uit."

En dan moeten alle schepen volgend jaar ook nog elektrisch zijn. Twee van Sacha's klassieke boten zijn dat al, de andere twee nog niet. Het ombouwen kost zo'n twee ton per schip. Een flinke investering als je niet zeker weet of je vergunning verlengd gaat worden. "Je kunt zo'n investering niet doen als er geen perspectief is, als het niet zeker is dat je kunt blijven bestaan. De banken zijn terughoudend, de financiering krijg je niet meer rond."