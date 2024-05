Grasaar gevaarlijk voor hond: Zaandam neemt maatregelen

Jo van Wijk liep met zijn hond Angel langs de zeedijk in Den Helder. Na een korte wandeling begon Angel moeilijk te lopen. Jo vond een klein wondje op de poot van zijn hond. Doordat hij er aan begon te bijten en likken dacht Jo dat de wond vanzelf over zou gaan, maar dit bleek niet zo te zijn. Na een aantal dagen werd het wondje een wond en begon het te ontsteken. Dat was het moment dat Jo besloot naar de dierenarts te gaan.

Grasaar tot vlees doorgedrongen

Bij de dierenarts werd duidelijk dat het om een grasaar ging. Inmiddels was hij tot drie centimeter in het vlees gedrongen, bijna tot het bot. "Ik heb allesbehalve een kleinzerige hond, maar je zag dat hij leed." De dierenarts heeft de grasaar verwijderd en na een antibioticakuur knapte hond Angel weer op.

Het gras aan de dijk is momenteel weer zo'n twee meter hoog. Nu wandelt Jo er nog. Omdat de zaden nog niet rijp zijn, is er nog geen groot gevaar. "Ik hou ze in de gaten. Wanneer ze geel worden, loop ik daar zeker niet meer."

