Vrijspraak en 11 jaar cel voor 'wildwestoverval' op waardetransport in Amsterdam-Noord

De tweede verdachte, een man uit België van 36 jaar, stond eveneens terecht op verdenking van betrokkenheid bij de overval en poging tot doodslag. Hij werd vrijgesproken omdat er volgens de rechtbank onvoldoende bewijs is.

Het Openbaar Ministerie had 18 jaar tegen de mannen geëist. De twee wisten na de overval te ontkomen. De Fransman werd later in Parijs opgepakt. De Belg werd in Kosovo aangehouden. Hij zit voor een andere veroordeling momenteel een gevangenisstraf van zestien jaar uit in België.

Eerdere veroordelingen

De rechtbank veroordeelde begin april ook al acht mannen voor de overval. De celstraffen liepen toen uiteen van twee tot 15 jaar cel. De mannen die toen hoogste straffen krijgen, waren Hamza B. en Sidy S.

B. omdat hij een coördinerende rol vervulde, S. omdat hij tijdens de vluchtpoging op een politieauto schoot. De andere veroordeelden kregen straffen van 12, 10, 6 en 2 jaar.

Buit van 12 miljoen

De rechtszaak tegen de acht verdachten startte enkele maanden na de mislukte goudroof op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. De daders gingen er half mei 2021 met een buit van ruim 12 miljoen euro vandoor. Met gierende banden en schietend in de lucht, baanden ze zich een weg door de stad om uiteindelijk in de weilanden bij Broek in Waterland te stranden.

De politie joeg op de zeven overvallers en hield zes mannen aan. Eén van de mannen, een 47-jarige Fransman, wordt door de politie doodgeschoten. De verdachten komen uit Frankrijk, België en Marokko. Het OM zei eerder al dat ze de roof tot in de puntjes hadden voorbereid.

AT5 maakte eerder onderstaande reconstructie over de mislukte roof