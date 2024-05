Daders van mishandeling Venhuizer na kermis nog altijd niet in beeld

In de nacht van zondag 19 op maandag 20 mei tussen 3.15 uur en 3.30 uur loopt de 30-jarige man met zijn vriendin van het kermisterrein in het West-Friese Venhuizen. Ze lopen over de Tuinstraat, worden daar nageroepen door drie mannen en zeggen dat ze met rust gelaten willen worden. Ze steken de Markerwaardweg over, en slaan dan linksaf richting de straat de Merel. De mannen lopen achter hen aan.

Op de grond mishandeld

Het stel loopt tussen twee hekjes door. Eenmaal daar krijgt de man een duw van één van de daders. Eén van de mannen pakt hem vast, een ander slaat hem. Op de grond krijgt hij klappen. Het slachtoffer houdt er een snee boven zijn oog aan over, waar drie hechtingen voor nodig waren. Verder heeft hij meerdere blauwe plekken opgelopen en een kneuzing aan zijn teen.

Eerder sprak het slachtoffer al met NH/WEEFF, waartegen hij vertelde dat "er drie hechtingen in zijn gezet". "Inmiddels gaat het weer wat beter met me, maar ik heb nog wel flink last van m'n rug."

Een derde dader zou de mishandeling hebben gefilmd. Zijn vriendin kan gelukkig ontkomen en belt ondertussen 112. Na de mishandeling rennen de mannen hard weg, vermoedelijk weer terug richting de kermis.

Signalementen

Het gaat om drie mannen. Ze worden tussen de 18 en 25 jaar oud geschat. Ze hebben een lichte huidskleur en één van hen zou bruin haar hebben.



Mogelijk is de mishandeling dus gefilmd en heb jij dat filmpje onder ogen gekregen, stuur dat dan door naar de politie. Misschien ben je ook wel in bezit van een deurbelcamera, daar in de buurt van de Merel. Als daar de mogelijke daders op staan, zijn ook die beelden meer dan welkom.