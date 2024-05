Treinreizigers Schiphol wéér gedupeerd door verwarde seriespoorloper

De eerste melding dat iemand zich op het spoor bij station Schiphol Airport bevond, kwam vandaag binnen rond 13.30 uur, vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. In korte tijd liep diezelfde vrouw opnieuw meerdere keren het spoor op. Dat leidde tot vertragingen en minder treinen.

Inmiddels is duidelijk dat het om dezelfde 'verwarde' vrouw gaat die op 16 mei tot vier keer toe de spoortunnels onder Schiphol in liep. Dat zorgde toen ook voor flinke ontregeling van het treinverkeer. De vrouw werd na de vierde keer spoorlopen overgedragen aan het zorgkader.

Gebiedsverbod

Deze keer wordt er steviger ingegrepen, vertelt de woordvoerder. De Marechaussee arresteerde de vrouw en bracht haar naar het Koningin Máximakazerne. "Ze is aangehouden voor spoorlopen, en heeft nu in ieder geval een gebiedsverbod gekregen voor Schiphol."

De vertragingen die de spoorlopende vrouw veroorzaakte zijn inmiddels weer opgelost. Een woordvoerder van ProRail noemt de acties 'compleet onacceptabel', omdat de gevolgen enorm zijn: "Naast dat de veiligheid in het geding komt en er flinke financiële kosten aan zijn verbonden, heeft het ook maatschappelijke gevolgen."

Het spoor rond Schiphol is door de vele tunnels een knooppunt dat gevoelig is voor spoorlopers, vertelt de woordvoerder: "Een trein met vertraging is al vervelend genoeg, maar zeker op Schiphol kan je er bijvoorbeeld ook nog een vlucht door missen. We hebben daarom nu contact met de gemeentelijke driehoek over wat voor maatregelen we kunnen nemen om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen."