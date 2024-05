Kwart van jongeren uit Zaanstreek-Waterland ervaart psychische klachten

Jongeren uit de regio Zaanstreek-Waterland worden vaker gepest en voelen zich mentaal minder goed. In 2023 had een kwart van de jongeren psychische klachten, terwijl dit in 2018 nog zeventien procent was. De helft van de jongeren ervaart sinds de pandemie meer stress. Ook het aantal jongeren dat gepest wordt is gestegen.