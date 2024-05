Afgeschoten zwanen en vergiftigde honden, wat bezielt de daders?

Bij het dumpen van dieren zijn de motieven vaak anders, stelt Endenburg. In een straat in Hoofddorp werd afgelopen weekend een (vermoedelijk) gedumpt moederkonijn met pasgeboren konijnen gevonden. Een van de babykonijnen bleek ernstig ziek en moest ingeslapen worden. "Het kan zijn dat mensen te veel dieren hebben, ze niet goed met het gedrag van hun dieren kunnen omgaan of dat hun woonsituatie veranderd."

Schaamte

De gevonden konijnen zijn door de dierenambulance naar dierentehuis Kennemerland gebracht. Bij dit asiel zien ze dat mensen hun huisdieren vaak wegbrengen vanwege financiële problemen. "Er heerst veel schaamte", vertelt medewerker Kristel. "En door die schaamte kiezen mensen er soms voor om hun dier te dumpen in plaats van deze naar het asiel te brengen."

Als mensen niet meer voor hun dieren kunnen zorgen, hoopt Kristel dat zij contact opnemen met het asiel om een oplossing te vinden. Daarnaast adviseert Endenburg bij dierenmishandeling of -verwaarlozing direct 144 te bellen, zodat de dierenpolitie en landelijke inspectiedienst dierenbescherming in actie kan komen.

"Als je iets aan dierenmishandeling doet, doe je eigenlijk ook iets aan huiselijk geweld en kindermishandeling", stelt Endenburg. "Dat is niet je opzet maar is wel zo." De rechter kan dierenbeulen straffen opleggen, waaronder het in beslag nemen van dieren en het geven van een houdverbod.