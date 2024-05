Alissa wil kinderboerderij voor ouderen, autisten en slechtzienden, maar dat is moeilijk

Iedere dag is ze anderhalf uur onderweg om de dieren op te halen bij verschillende boerderijen. De kippen in Nederhorst Den Berg, de pony's in Naarden en de lammetjes in Kortenhoef. Vervolgens rijdt ze naar locaties door heel Nederland om de dieren daar een paar uur uit te stallen. Al met al is ze vaak hele dagen in de weer. "Ik maak soms dagen van 6.00 tot 23.00 uur. Dat is niet meer te doen, ook niet voor de dieren."

Boerderij voor mensen met beperking

Ze is daarom hard op zoek naar een plek waar al haar dieren samen kunnen zijn. "Het zou ontzettend fijn zijn als de dieren in ieder geval op één stuk land bij mij in de buurt zouden zijn. Dat scheelt niet alleen reistijd, ik kan dan ook mensen naar mij toe laten komen."

De droom van Versluis is namelijk om mensen met zowel fysieke als psychische beperkingen in aanraking te laten komen met dieren. "Ik zou het heel mooi vinden om mensen uit te nodigen op mijn boerderij die bijvoorbeeld autisme hebben of snel overprikkeld zijn. Dan kunnen ze op een rustige manier knuffelen met de dieren. Niet zoals op een kinderboerderij - wat ik vaak te chaotisch vindt."

Te duur

Lastig is het alleen wel om deze wensen in vervulling te laten gaan. "Een stuk grond is voor mij nu simpelweg niet te betalen. Ik wil de kosten voor mijn mobiele kinderboerderij zo laag mogelijk houden om iedereen in contact te brengen met mijn dieren, maar daardoor is dit plan van een eigen boerderij onmogelijk."

Ze is daarom een crowdfunding gestart. "Iedereen die doneert, is straks ook van harte welkom op mijn kinderboerderij. Ik wil graag wat terugdoen. Het liefst deed ik het allemaal zelf, maar dat kan helaas niet."

