Opnieuw stapt een Bloemendaalse wethouder op vanwege gezondheid

In april liet wethouder Henk Wijkhuisen (D66) ook weten te gaan stoppen vanwege problemen met zijn gezondheid. Hij had onder meer mobiliteit, water(wegen) en riolering in zijn portefeuille. Hij gaf aan tot eind mei door te blijven werken. Wijkhuisen lijkt inmiddels te zijn gestopt, aangezien er per 27 mei naar een opvolger wordt gezocht, zo is op de site van de gemeente Bloemendaal te lezen.

Eén wethouder over

Wie de opvolger van Nico Heijink wordt, is ook nog onduidelijk. Het college laat nog weten hoe zijn taken verdeeld worden. Dat bestaat nu enkel nog uit waarnemend burgemeester Broekers-Knol en wethouder Attiya Gamri (PvdA).