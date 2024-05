Zijn vader werd bijna aangereden op de fiets, nu maakt Ismail een knipperlicht dat moet helpen

Het was laat op de avond toen Ismail en zijn vader onderweg naar huis waren. Bij het nemen van de afslag op een rotonde zag zijn vader een fietser over het hoofd. "Ik zag hem gelukkig wel", vertelt Ismail. "Maar het gebeurt vaak genoeg dat fietsers niet gezien worden. Toen bedacht ik de richtingaanwijzer om de zichtbaarheid van fietsers in het donker te verbeteren."

Zelf geknutseld

Nadat hij dit idee had bedacht, ging Ismail samen met zijn vader aan de slag. Zijn vader Youssef was meteen enthousiast. Voor hem was het maken van de lamp zeker een uitdaging. “Toen we nog in Syrië woonden, had ik een zeepfabriek”, legt Youssef uit. "Een technische achtergrond heb ik niet, dus schakelde ik de hulp van vrienden in.” Vrienden en familie schoten te hulp en stuurden hem video's over hoe hij de bedrading kon aansluiten.

Terwijl zijn vader aan de keukentafel kluste aan de lamp, kocht Ismail de benodigde onderdelen. "Na school ging ik zelf naar de bouwmarkt in de haven van IJmuiden. Daar kocht ik lampjes, kabeltjes en schakelaars." Samen knutselden ze acht maanden lang aan het prototype.

Zijn droom is nu om het op de markt te brengen. Ismail: "Ik heb een patent aangevraagd voor het knipperlicht, maar ben nog niet echt verder gekomen dan dat."