UvA-demonstrant die anoniem voor rechter verscheen blijkt voorzitter studentenraad

P. werd bij de ontruiming van het Binnengasthuisterrein op 8 mei aangehouden voor openbare geweldpleging.

Waterpistool met verf

Tegenover de rechter gaf hij vorige week donderdag toe dat hij met rode verf gevulde waterpistool op een shovel spoot. P. wordt er ook van gedacht dat hij bij het gooien van bakstenen een ME'er die een shovel bestuurde zou hebben geraakt, maar dat laatste ontkent hij.

Omdat de man niet wilde zeggen wie hij was, moest hij opnieuw de cel in. Kort daarna werd op Geenstijl een link gelegd met P., op basis van een rechtbanktekening die van hem gemaakt was.

Morgen verschijnt P. voor een tweede keer voor de rechter. Ook het Openbaar Ministerie (OM) weet inmiddels wie de man in, zo laat een woordvoerder vandaag aan AT5 weten.