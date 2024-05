Te veel jongeren in Amsterdam ongelukkig

Het onderzoek geeft geen verklaring voor het hoge cijfer in Amsterdam. 6,9 procent hier geeft aan zich meestal ongelukkig te voelen. In Flevoland zit dat percentage op 6,8 procent en in Groningen op 7,1 procent.



Volgens een woordvoerder van de GGD regio Amsterdam brengt het leven in een grote stad extra uitdagingen met zich mee als het gaat om mentale gezondheid: "Er zijn meer stressfactoren en minder plekken waar je tot rust kunt komen dan in een landelijke omgeving." De GGD in Amsterdam ondersteunt daarom ook scholen om binnen het onderwijs te werken aan mentale gezondheid.



In de regio Kennemerland voelt 5,7 procent van de jongeren zich meestal ongelukkig. Dat is in de provincie, na Amsterdam, de slechtst scorende regio. De GGD regio Zaanstreek/Waterland heeft het laagste percentage jongeren dat zich meestal ongelukkig voelt; 4,3 procent.

Volgens de landelijke GGD blijven jongeren in het algemeen tobben met hun mentale en fysieke gezondheid. Bij de vorige meting in 2021 was dit achteruit gegaan ten opzichte van de meting in 2019. Dit werd geweten aan de gevolgen van de coronapandemie. Maar volgens de GGD zijn de slechtere cijfers ondanks het verdwijnen van corona wel gestabiliseerd.

Veel stress

Veel jongeren geven aan meer stress te ervaren, met name door school en huiswerk. Landelijk geeft 13 procent van de jongeren aan dat het gebruik van TikTok, Instagram, Snapchat en andere sociale media problematisch is en bijdraagt aan een ongelukkig gevoel. Ook is het aantal jongeren dat in de laatste drie maanden online of op school is gepest met 7 procent toegenomen.