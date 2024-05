Na verlies van haar man neemt Akerslootse Edith nu ook afscheid van hun bakkerij

De bakkerij werd sinds 1916 gerund door haar schoonfamilie en is na 108 jaar bijna niet meer weg te denken uit het Akerslootse straatbeeld. Haar man Peter was de vierde generatie van de familie Van Baar die de bakkerij overnam.

Als Edith en Peter elkaar in 1999 tegen het lijf lopen, worden ze al snel verliefd. Een jaar later wonen ze samen en in 2003 verwelkomen ze hun eerste kindje. Het stel krijgt daarna nog twee kinderen. Edith kiest ervoor haar baan in de zorg op te zeggen om fulltime in de bakkerij te gaan werken.

Maar als haar schoonvader in 2008 onverwachts overlijdt, komen Peter en Edith plots aan het roer te staan. "We namen het samen over, dus dan doe je alles ook samen. We waren eigenlijk altijd bij elkaar."